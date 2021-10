Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Volkswagen Alarmierender Trend Im September sinkt die Zahl der Auslieferungen bei Volkswagen um fast 33 Prozent auf 626.200 Einheiten. Nach neun Monaten gibt es beim Autobauer ein Plus von 6,9 Prozent auf 6,951 Millionen Auslieferungen. In China gibt es in diesem Zeitraum ein …