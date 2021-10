Bayer: Experten sind sich einig: Aktie massiv unterbewertet!

Seit einigen Tagen sorgt Bayer endlich mal wieder für überwiegend positive Schlagzeilen. Dem tragen nun auch die Experten Rechnung und halten den Chemie-Riesen für massiv unterbewertet! Schließlich konnte Bayer zuletzt endlich einen Rechtsstreit in der leidigen Glyphosat-Affäre in den USA für sich entscheiden und sorgte zuletzt mit der Ankündigung die Sparte Environmental Science Professional (ESP) auf dem Markt zu werfen, was Milliarden in die Kasse spülen könnte.

Dementsprechend optimistisch sind auch die Experten der großen Banken und Analystenhäuser. So gab es in dieser Woche gleich drei Kaufempfehlungen mit teilweise spektakulären Kurszielen. Am Freitag meldete sich die DZ Bank zu Wort und setzte das neue Kursziel auf 63 Euro fest. Zuvor hatte schon Bernstein Research mit einem fairen Wert von 76 Euro für Aufsehen gesorgt. Den Vogel hat allerdings die UBS abgeschossen mit einem Kursziel von satten 85 Euro!

Die Experten sind sich also einig. Das dürfte Bayer-Aktionäre freuen. Doch sollten Nicht-Aktionäre hier jetzt einsteigen? Wann kann Bayer das Potenzial überhaupt freisetzen? Und wie groß sind die Risiken aus der unsäglichen Glyphosat-Affäre?

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate.