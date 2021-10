Nel ASA: Droht jetzt der Ausverkauf?

Bei Nel ASA-Anteilseignern geht heute das Schreckgespenst um. So wird die Aktie rund drei Prozent nach unten durchgereicht. Der Preis für ein Papier liegt damit jetzt nur noch bei 1,34 EUR. Geht den Anlegern hier nun die Luft aus?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Nel ASA-Aktie.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse

Der heutige Verlust tut weh, aber die Technik sieht noch ganz gut aus. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. So fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch aktuell nur rund rund elf Prozent. Der Titel hatte diesen Höchstwert zuletzt bei 1,49 EUR gefunden. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Antizykliker haben nun die Chance auf einen Einstieg. Schließlich kann niemand sagen, ob es die Aktien noch mal so günstig gibt. Wer dagegen ohnehin auf fallende Kurse setzt, dürfte sich heute bestätigt sehen.

Fazit: Sind das bei Nel ASA jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter?