Valneva-Impfstoff wirkt! Wird die Aktie jetzt das neue BioNTech?

Valneva hat soeben die Studienergebnisse der finalen Studie zu ihren Totimpfstoff VAL2001 veröffentlicht. Die Resultate überzeugen. Und wie! So ist der Schutz vor schweren Corona-Verläufen in der Testgruppe, die mit dem Valneva-Impfstoff behandelt wurde, genauso hoch wie in der Referenzgruppe. Gleichzeitig sind die unerwünschten Nebenwirkungen bzw. Reaktionen auf die Impfung deutlich geringer!

Nachdem diese Ergebnisse nun vorliegen plant Valneva umgehend den Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zu stellen. Laut eigenen Angaben möchte man die Zulassung noch in diesem Jahr erhalten. Mit dem neuen Impfstoff möchte Valneva all denjenigen ein Impfangebot machen, die die neuartigen mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna ablehnen. Die Aktie geht heute Morgen mit einem Plus von rund 40 Prozent regelrecht durch die Decke!

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

