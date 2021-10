Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - 100 % pflanzlich, reich an Proteinen und auf

Algenbasis: Unter dem Namen "BettaF!sh TU-NAH" bringen ALDI Nord und ALDI SÜD

Ende Oktober Sandwiches mit veganem Thunfisch-Ersatz ins Snackregal. Dahinter

steckt das Startup "BettaF!sh", das ALDI im Rahmen des

Accelerator-Förderprogramms "TechFounders" unterstützt hat.



Thunfisch ist eine der am meisten konsumierten Fischarten weltweit. Dies führt

dazu, dass inzwischen viele Bestände gefährdet sind. Die beiden Gründer Deniz

Ficicioglu und Jacob von Manteuffel haben sich daher mit ihrem Startup

"BettaF!sh" seit vielen Jahren der Suche nach nachhaltigen Fischalternativen

verschrieben. Jetzt bringen sie exklusiv bei ALDI unter dem Namen "BettaF!sh

TU-NAH" Sandwiches mit einem rein pflanzlichen Thunfisch-Ersatz auf den Markt.

Die Sandwiches sind ab dem 25.10. (ALDI Nord) bzw. 29.10. (ALDI SÜD) als

Aktionsartikel für 2,49 Euro in den Sorten "Classic", "Sweet Chili" und "Sweet

Corn + Pepper" erhältlich.





Von der Idee bis zum fertigen ProduktALDI hat im Rahmen des TechFounders-Programms die jungen Gründer dabeiunterstützt, ihr Produkt weiterzuentwickeln - vom Kontakt zu Produktionspartnernbis hin zur Verpackung. Auch das Produkt selbst wurde gemeinsam mit den Expertenvon ALDI weiter optimiert: Der Thunfisch-Ersatz wird aus europäischenBio-Meeresalgen hergestellt, die ohne Süßwasser, Ackerland und Dünger im offenenMeer kultiviert werden können. Zusätzlich kommen natürliche Gemüseextrakte, wieRote Beete und Paprika zum Einsatz sowie Proteine aus der Bio-Ackerbohne(Favabohne), die sparsam im Wasserverbrauch ist. "Mit der Etablierung derMeeresalgen in unserer Esskultur möchten wir den Bedarf nach dieseneinzigartigen Meeresfrüchten steigern und langfristig eine nachhaltige sowieregenerative Alternative zur Fischerei in ganz Europa aufbauen", so dieGründerin Deniz Ficicioglu von BettaF!sh. Tobias Heinbockel, Managing DirectorCategory Management bei ALDI Nord, ergänzt: "Mit den Sandwiches von BettaF!shmöchten wir unseren Kundinnen und Kunden einen Einstieg in die Welt der veganenFischalternativen bieten. Wir freuen uns, dass wir mit unserem Know-how dazubeitragen konnten, das Produkt zur Marktreife zu bringen."Ergänzung des veganen ProduktsortimentsMit rund 500 als vegan gekennzeichneten Produktsorten* bieten ALDI Nord und ALDISÜD über das ganze Jahr ein breites Angebot - für Veganer und alle, die ihrenKonsum an tierischen Produkten reduzieren möchten. "Mit den "BettaF!shTU-NAH"-Sandwiches möchten wir unseren Kundinnen und Kunden noch mehr Vielfaltbei unserer veganen Produktauswahl bieten. Veganer Fisch-Ersatz ist auf demVormarsch und stellt eine interessante Ergänzung für die rein pflanzlicheErnährung dar", so Erik Döbele, Managing Director Corporate Buying bei ALDI SÜD.Für sein Sortiment erhielt ALDI im Jahr 2020 von der Tierrechtsorganisation PETAden Vegan Food Award in der Kategorie "Vegan freundlichster Supermarkt".Startup-Förderung bei ALDIUnter der Eigenmarke "WHAT'S NEXT" bringen ALDI Nord und ALDI SÜD inregelmäßigen Abständen innovative Produkte von Startups auf den Markt. Auf dieseWeise soll jungen Gründern der Einstieg in den Lebensmitteleinzelhandelerleichtert werden. Im Rahmen der Startup-Förderung mit dem AcceleratorTechFounders unterstützt ALDI nachhaltige Ideen von jungen Gründern - von derersten Idee bis zur Umsetzung.*Gezählt wurden mit dem V-Label vegan und der Veganblume gekennzeichneteProduktsorten im Standard-, Aktions- und Saisonsortiment jeweils bei ALDI Nordund ALDI SÜD im Zeitraum 01/2020 bis 12/2020.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Joachim Wehner, mailto:presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Nastaran Amirhaji, mailto:presse@aldi-sued.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/5048779OTS: ALDI