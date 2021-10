Walt Disney Komplettabsturz! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 18.10.2021, 20:32 | | 45 0 18.10.2021, 20:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Walt Disney-Aktionäre müssen heute kräftig bluten. Schließlich schwächelt der Kurs und geht rund drei Prozent in die Knie. Auf 170,43 USD reduziert sich damit der Preis für ein Wertpapier. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Walt Disney-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Walt Disney der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Walt Disney-Analyse einfach hier klicken. Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn dadurch kommt die nächste wichtige Haltezone immer näher. Schließlich genügt ein weiterer Rutsch von rund eins Prozent, um das aktuelle 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Bei 169,03 USD wurde dieser Wendepunkt gefunden. Die nächsten Stunden und Tage werden also entscheidend sein. Für Anleger, die schon länger mit einem Einstieg liebäugeln, könnte nun die Zeit gekommen sein. Denn die Aktie gibt es heute zum Schnäppchenpreis. Die Bären unter Ihnen können sich dagegen genüsslich die Hände reiben. Fazit: Bei Walt Disney geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.

