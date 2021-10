Tanken in Bremen am teuersten / Bis zu sieben Cent Unterschied zwischen den Bundesländern (FOTO)

München (ots) - Mit 1,557 Euro pro Liter wurde gestern ein neues Allzeithochbeim Diesel im bundesweiten Tagesschnitt erreicht. Super E10 steigt ebenfallsweiter, im bundesweiten Mittel auf 1,670 Euro je Liter. ErheblichePreisunterschiede gibt es beim Tanken zwischen den Bundesländern. Das ergibteine aktuelle ADAC Auswertung von mehr als 14.000 Tankstellen (Momentaufnahmevon 11 Uhr).So müssen Verbraucher an den Zapfsäulen in Bremen am meisten bezahlen: Der Preisfür einen Liter Super E10 liegt hier derzeit bei 1,725 Euro. Für einen LiterDiesel werden in der Hansestadt 1,597 Euro fällig. Auf den Spitzenreiter folgtSachsen-Anhalt mit 1,705 Euro je Liter Benzin und 1,579 Euro beim Diesel.