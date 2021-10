Washington 19.10.2021 - Die US-Drogenbehörde DEA hat für das kommende Jahr eine deutliche Ausweitung der Produktion von psychedelischen Erzeugnissen vorgeschlagen. Citigroup sieht den Sektor psychedelischer Medikamente als „disruptiv“.



Die US-Behörde Drug Enforcement Administration hat jüngst vorgeschlagen, die Produktion von Cannabis und psychedelischen Erzeugnissen im Land für Forschungszwecke deutlich auszuweiten. Der Schritt kommt insofern überraschend, da sich die Behörde in der Vergangenheit sehr zurückhaltend zeigte, bedingt durch die weiterhin fehlende landesweite Legalisierung von Cannabis.





Im Federal Register wurde nun mitgeteilt, dass es einen deutlichen Anstieg der Nachfrage für kontrollierte Substanzen aus Wissenschaft und Forschung, wie für medizinische Studien gegeben habe. Man wolle es den autorisierten Produzenten ermöglichen, diese steigende Nachfrage auch zu bedienen.Die Steigerungsraten bei den empfohlenen Produktionsmengen sind dabei teils drastisch. Für 2021 sollte Produktion von Cannabis bei 2,0 Mio. Gramm liegen, für das Jahr 2022 sollen 3,2 Mio. Gramm produziert werden. Die Produktion von Cannabisextrakten soll von 500.000 Gramm auf 1,0 Mio. Gramm klettern.Bei Substanzen wie Psilocybin wird eine Verdoppelung der Produktion von 1.500 Gramm auf 3.000 Gramm empfohlen, bei Psilocyn soll die Produktion von 1.000 auf 2.000 Gramm verdoppelt werden. Die Produktion von MDMA soll von 50 Gramm auf 3.200 Gramm klettern, was einem Plus von 6.300 Prozent entspräche. Auch die Produktion von LSD soll stark steigen – um mehr als das zehnfache auf 500 Gramm.Wie Marijuana Moment berichtet, begrüßt die Branche das Umdenken bei der DEA, betont aber auch, dass es frustrieren sei, dass Cannabis und Pilze weiter der strengsten Einstufung der DEA unterliegen. Vor allem vor dem Hintergrund der Forschung zum medizinischen Nutzen sei dies nicht nachvollziehbar.Citigroup sieht Sektor als „disruptiv“Erste Unternehmen sind im Bereich psychedelischer Erzeugnisse bereits tätig. Die Citigroup hat den Sektor in einer Übersicht disruptiver Branchen aufgeführt und teilte mit, dass psychedelische Erzeugnisse wie LSD und Psilocybin und DMT ein Comeback erleben würden. Diese Erzeugnisse hätten das Potential, die Therapie der geistigen Gesundheit zu revolutionieren.Die Legalisierung von Cannabis war und ist sozial und ökonomisch einer großer Schritt nach vorn. Es entstehen neue Wirtschaftszweige, Steuereinnahmen steigen und Konsumenten kommen aus der Legalität und das gesellschaftliche Stigma des Konsums geht immer weiter zurück.Dass es dabei nicht bleiben dürfte, scheint klar, wenn man sich die Entwicklungen im Bereich der Psychedelika vor Augen hält. Auch hier hat in den vergangenen Jahren ein Umdenken stattgefunden und Forschung und Medizin haben begonnen, den therapeutischen Nutzen von LSD und halluzinogenen Pilzen in der Behandlung von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen zu untersuchen. Der Markt für entsprechende Therapien ist riesig, was das Wachstum dieser Industrie beschleunigen dürfte. Das Volumen könnte auf 100 Mrd. USD anwachsen, wenn die Potentiale psychedelischer Therapien in der Breite erkannt werden.Die Profiteer-Empfehlung Levitee Labs Inc. (WKN: A3C3DQ) hat dieses Potential erkannt und verfügt über ein breites Dienstleistungsportfolio im Wellness-Bereich, mit dem das Ziel verfolgt wird, Behandlungen mit psychedelischen Arzneimitteln und Therapien zu entwickeln. Levitee Labs verfügte zum Ende des zweiten Quartals über 10,6 Mio. CAD an Barbeständen und erwartet für das kommende Jahr einen Umsatz von 22,8 Mio. CAD. Diesen Erwartungen steht eine Bewertung von nur rund 41,0 Mio. CAD gegenüber. In der Peer Group wird die ATAI Life Sciences mit mehr als zwei Milliarden US-Dollar bewertet, während der Umsatz auf Sicht von sechs Monaten nur bei rund 19,9 Mio. USD lag, der mit einem Lizenzdeal generiert wurde.Quelle:www.leviteelabs.comDem gegenüber steht bei Levitee Labs ein Portfolio an Wellness-Unternehmen, die einen positiven Cashflow vorweisen können. Dazu zählen Levitee Clinics, Block MD, Levitee Pharmacies, Earth Circle Organics und Sporeo. Levitee Labs hat zudem einen Vorvertrag zur Übernahme von 51 Prozent an einer Sucht- und Compounding-Apotheke in Calgary unterzeichnet, die es dem Unternehmen ermöglicht, eigene Arzneimittelmarken aufzubauen.Ein weiterer Vorvertrag zur Übernahme eines Unternehmens, das im Genehmigungsprozess von Health Canada weit fortgeschritten ist, eröffnet Levitee Labs die Möglichkeit, Zugang zu Substanzen wie Psilocybin, MDMA, Ketamin, LSD und DMT zu erhalten. Die Strategie von Levitee Labs – Akquise – Integration – Wachstum – wird deutlich durch die Pipeline von Übernahmezielen, die einen Gesamtumsatz von 500 Mio. CAD und ein kumuliertes EBITDA von 100 Mio. CAD aufweisen.Levitee Labs Inc. plant weiterhin, der Psychedelic Business Association beizutreten und mit Lobby-Gruppen in Ländern wie Großbritannien, den USA und Südafrika, aber auch der Europäischen Union zu kooperieren, um eine Anpassung der Rechtsvorschriften in Kanada zu forcieren.Am 18. Oktober teilte Levitee Labs mit, dass man eine Partnerschaft mit Adracare Inc. eingegangen ist. Das Unternehmen gehört zu Well Health Technologies und wird Levitee Zugang zu End-to-End Praxismanagementtools von Well bieten. Dies umfasst auch die Telemedizinplattform, sowie die den Beitritt von Levitee zum Netzwerk von Well Health. Mit der Partnerschaft mit Adracare wächst Levitee Labs‘ Fähigkeit, mehr Patienten zu versorgen und Gesundheitsdienste anzubieten. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3aQenSeLevitee Labs Inc. (WKN: A3C3DQ) ist noch nicht auf dem Schirm der breiten Masse von Investoren, da das Unternehmen erst im Juli dieses Jahres an die Börse gegangen ist. Hieraus ergibt sich ein günstiges Einstiegsszenario in einer Zukunftsbranche, die eine starke Entwicklung zeigen dürfte. 