Neuer Bitcoin-ETF

Der Bitcoin und die anderen Kryptowährungen haben die letzten Tage wieder zur Höchstform gefunden; u.a. hat die Börsenzulassung eines Bitcoin-ETFs dazu beigetragen.

Von der Wesensart dieses Instruments allerdings ist dieser Aufschwung nicht gedeckt, denn ein solcher ETF ist kein ETF im europäischen Sinne (reguliert, mit entsprechendem Sondervermögen), sondern ein synthetisches Produkt. Es handelt sich um ein Future Produkt, das nicht so einfach daherkommt. Was steckt in einem solchen ETF?

Ein Teil des Geldes wird auf ein Sicherheiten Konto an einer in den USA registrierten Warenterminbörse eingezahlt, um Positionen in Bitcoin-Futures zu besichern. Der Rest wird in Geldmarktpapieren investiert. Der hinter dem Future stehende Arbitrageur (also der Dienstleister) kauft Bitcoins an der Börse und verkauft einen Bitcoin-Future an der o.g. Terminbörse. Wenn der Bitcoin im Wert steigt, muss der Dienstleister Barmittel aufwenden – wenn er fällt, verdient der Dienstleister.