Tokenisierung von Real World Assets: Kann die Welt zu Krypto kommen?

Sondern davon überzeugt werden muss. Es deuten sich in den letzten Monaten Veränderungen in der Projektfinanzierung an, die ihre Wurzeln in der Welt der Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie haben. BlackRock-Chef Larry Fink bezeichnete sie als den größten Trend in der Finanzbranche: die Tokenisierung von Real World Assets (RWAs). RWAs umfassen ein breites Spektrum von Vermögenswerten, von Unternehmen über Immobilien bis hin zu Währungen und Anleihen. In einer Welt, die zunehmend nach Digitalisierung und Effizienz strebt, stellt die Tokenisierung dieser traditionellen Vermögenswerte eine Weiterentwicklung dar. Allerdings ist nur der Begriff neu, denn bislang sprach man in diesem Kontext von Security Token.

Die Boston Consulting Group prognostiziert, dass im Laufe dieses Jahrzehnts Billionen von Dollar an Real World Assets (RWAs) auf Blockchain-Netzwerken tokenisiert werden. Diese Entwicklung kündigt sich als eine der bedeutendsten Transformationen im Finanzsektor an, die durch die Verwendung von öffentlichen Blockchain-Protokollen vorangetrieben wird. An der Spitze dieser Bewegung steht Ethereum, die etablierteste Smart-Contract-Blockchain, die sich als erste Anlaufstelle für institutionelle Tokenisierungs-Dienstleister etabliert hat. Ethereum bietet ein umfassendes Ökosystem und genießt aufgrund seines langen Track-Records und seines hohen Grades an Dezentralisierung großes Vertrauen.