Ethereum: Stand 2023

Diese Erholung erfolgt jedoch vor dem Hintergrund eines erheblichen Rückgangs des Total Value Locked (TVL), der von $108 Milliarden im November 2021 auf $20 Milliarden im Oktober 2023 fiel, was die Volatilität und die sich verändernden Marktbedingungen unterstreicht.[1] Konkurrenten wie Solana haben hingegen deutlichere Zuwachsraten zu verzeichnen und versuchen, Ethereum auf den Fersen zu bleiben.

Im DeFi-Sektor gab es bemerkenswerte Veränderungen. ApolloX beispielsweise verzeichnete ein Wachstum von über 450% MoM im Handelsvolumen und fordert etablierte Protokolle heraus.[2] Ethereums Total Value Locked (TVL) legte im Oktober wieder zu und erreichte in der Spitze Werte aus dem Sommer, das NFT-Handelsvolumen zog ebenfalls wieder an. [3]

Die steigende Aktivität in den Layer-2-Netzwerken und die Erholung im DeFi-Sektor zeigen, dass Ethereum sich weiterentwickelt und anpasst, um den Bedürfnissen einer wachsenden und sich verändernden Nutzerbasis gerecht zu werden.

Während die Bestände an Ethereum bei großen Walen abnehmen, beobachtet man gleichzeitig einen historischen Tiefstand von ETH auf Krypto-Börsen. Dies deutet darauf hin, dass Wale ihre Bestände nicht verkaufen, sondern in andere Bereiche umschichten, besonders ins Staking und in DeFi-Protokolle. Diese Neuausrichtung ist ein positives Zeichen für das Ökosystem, da es eine langfristige Bindung und das Vertrauen in die Stärke und Zukunftsfähigkeit von Ethereum widerspiegelt. [4]

Die Staking-Rate von Ethereum hat ein neues Allzeithoch erreicht, was auf ein verstärktes Interesse an langfristigen Investitionen und das Vertrauen in die Sicherheit und Stabilität des Netzwerks hinweist. Diese Entwicklung könnte für Investoren attraktiv sein, da sie auf ein nachhaltiges Wachstum des Ökosystems und eine potenzielle Wertsteigerung hindeutet. Zudem sind die Einnahmen der Ethereum Mainchain im Oktober gewachsen und die Netzwerkaktivität ist angestiegen.

Offensichtlich entwickelt sich dieser Markt und Ethereum kann als DeFi-Plattform mehr bieten als reine Krypto Stories – allerdings von stärker werdenden Konkurrenten verfolgt.

