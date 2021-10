Die Aktienmärkte präsentierten sich auch im Oktober sehr stabil. Der S&P 500 aber auch der Dow Jones markierten sogar neue Rekorde. Ob das so weitergeht?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei allerdings genauerer Betrachtung der US-Wirtschaftsdaten, aber auch denen von Deutschland, macht es den Anschein, als würde eine Stagflation immer wahrscheinlicher.

Seit Wochen deuten die Wirtschaftsdaten eine Abkühlung an und auch die ambitionierten Wachstumsraten werden zusehends nach unten korrigiert, wie vor wenigen Tagen in Amerika von +2,7 % auf nunmehr 2 %.Auch der ifo-Index hat im Oktober weiter nachgegeben, nämlich gegenüber dem September um 1,2 auf 97,7Punkte. Damit hat das vielbeachtete Stimmungsbarometer der deutschen Wirtschaft nun den vierten Monat in Folge nachgegeben.

Derzeit schwächt sich also das Wirtschaftswachstum ab, während sich die Inflation weiterhin auf einem sehr hohen Niveau befindet und teilweise sogar noch weiter steigt. Aus der letzten Stagflation, in den 1970er Jahren, ging Gold als der große Gewinner hervor.

Gold und Goldminen signalisieren vorsichtig das Ende der Konsolidierung. In der vergangenen Woche hat es Gold tatsächlich geschafft, den seit Ende Mai bestehenden Abwärtstrend zu brechen. Nun, oberhalb der 200-Tage-Linie, zeichnet sich eine Stabilisierung der Preise ab und sogar ein neuer kurzfristiger Aufwärtstrend wurde etabliert, der Ende September begonnen hat.

Ein großer Wurf wäre schon, wenn die 1.800,- USD je Feinunze-Marke nachhaltig zurückerobert würde. Ein ganz großer Wurf wäre, wenn der Bereich um 1.830,- USD je Unze überwunden würde. Positiv ist, dass China nach Daten der Hongkonger Statistikbehörde im September fast 35 Tonnen Gold aus Hongkong importiert hat. Ein ähnlich hoher Wert wurde zuletzt im April 2020 beobachtet. Auf Monatsbasis war sogar ein Plus von 60 % zu verzeichnen!

Damit kristallisiert sich der Edelmetallmarkt neben dem gesamten Rohstoffmarkt derzeit immer mehr als der ‚Place to be‘ heraus. Viele Informationen und interessante Aktien rund um das Thema Edelmetalle und Rohstoffe finden Sie in unserem folgenden Wochenrückblick!

Lithium-Hype erst am Anfang…

Lithium-Ionen-Akkus sind und bleiben der aktuelle Stand der Technik! Auch die EU gibt jetzt richtig Gas!

Kursfeuerwerk bei Lithium-Aktien hält an! Aber der Markt ist leergefegt und aussichtsreiche Gesellschaften sind rar! Eine gute ‚Due Diligence‘ bei der Aktien-Auswahl ist daher unerlässlich!

Empress Royalty / Sibanye-Stillwater

Die Welt wird klimafreundlicher - dank Rohstoffe

In vielen Bereichen der Wirtschaft wird nach Lösungen gesucht, den CO2-Ausstoss zu senken.

OceanaGold / Revival Gold

Die Inflation trifft alle

Vorbei sind die Zeiten, als Sparguthaben noch reichlich Zinsen abwarfen.

Erneut 300 % in zwei Tagen?

Wie ein Bohrloch alles verändert! Kommen neue Meldungen? Kurs zuckt – zündet jetzt die nächste Raketen-Stufe?

Die ausufernde Inflation bereitet den Notenbanken, Versicherungen, Pensionskassen und auch institutionellen Fonds zunehmend Kopfzerbrechen! Uns hingegen nicht, da wir uns entsprechend positionieren!

Trillium Gold Mines / Aztec Minerals

Neues Interesse an Aktien

Hohe Inflation und negative Realzinsen bestimmen unser Leben.

Summa Silver / Discovery Silver

Silberpreis zeigt Stabilität

Silber ist nicht nur ein Industriemetall, sondern auch eine wertstabile Anlage, ähnlich wie Gold.

EnWave / ION Energy

Länder mit großen Gegensätzen, aber auch Rohstoffen und neuester Technologie

Ein Land mit großen Gegensätzen ist beispielsweise Indien.

Maple Gold Mines / Ximen Mining

Die Preise klettern nach oben

Ob Nahrungsmittel, Diesel, Benzin, Heizöl, die Preise steigen und das nicht nur hierzulande, sondern auch in den USA.

Rohstoff-Rakete Kupfer

Hausse zündet nächste Stufe! Kupfer-Aktien steigen auf breiter Front! Wer hat die Nase vorne?

Kupfer! Die Fundamentaldaten können kaum besser sein! Nach Filo Mining kommt jetzt diese Firma! Der Kurs steigt und steigt einfach weiter!

Adventus Mining / Aguila American Gold

Zentralbanken vergrößern ihre Goldschätze

Gerade sind es die Zentralbanken in Polen und in Russland, die mit ihren Kaufplänen für Aufsehen sorgen.

Spitzenproduzent klopft an...

Skeena Resources schließt strategische Partnerschaft mit Hochschild Mining

Dieser Deal ist nicht nur ein Paukenschlag, sondern könnte sich sogar als der Raketenantrieb für Skeena Resources Goldprojekt ‚Snip‘ erweisen!

Uranium Energy / Consolidated Uranium

Uran für die grüne Revolution

Die Stromnachfrage wird in den nächsten Jahrzehnten enorm zunehmen. Das kann nur durch eine Mischung aus Energiequellen gelingen. Uran gehört dazu.

Gold Terra Resource / Gran Colombia Gold

Amerikaner könnten Goldfans werden

Wohin geht der Goldpreis? Bei dieser Frage landen Marktexperten schnell bei China als Argument. Doch auch die USA bieten enormes Nachfragepotenzial.

Es geht weiter...

Maple Gold Mines erweitert Projektgebiet

Spitzenergebnisse machen Lust auf Mehr! Deshalb hat Maple Gold wieder zugeschlagen und gleich luftgestützte Erkundungen begonnen!

Canagold / Chesapeake Gold

Goldanleger sollten nicht enttäuscht sein

In den vergangenen Monaten löste die Entwicklung des Goldpreises sicher keine Freudensprünge aus.

Canada Nickel Company / Mawson Gold

Die fliegenden Autos kommen

Es gibt bereits Unternehmen für Elektrofahrzeuge, die sich nicht auf die Straße beschränken, sondern auch den Luftraum miteinbeziehen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

