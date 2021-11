Rohstoffknappheit, Lieferkettenengpässe und die Folgen der Corona-Krise haben zu steigenden Preisen auf dem Papiermarkt geführt. Wie das Statistische Bundesamt Mitte vergangener Woche mitteilte, haben sich vor allem zur Papierherstellung notwendige Rohstoffe wie Altpapier oder Zellstoff überdurchschnittlich verteuert. Demnach legten die Großhandelspreise für gemischtes Altpapier im September gegenüber dem Vorjahresmonat um mehr als das Dreifache zu (+222,4%). Papier- und Pappereststoffe verteuerten sich um rund 147%.

In den vergangenen Jahren war die Nachfrage nach Papier immer weiter zurück gegangen. Folglich wurden Produktionskapazitäten immer weiter abgebaut. Doch hat sich dies inzwischen ins Gegenteil verkehrt. So lässt der Boom von Internetbestellungen beispielsweise den Bedarf an Verpackungsmaterialien wie Wellpappe oder Karton in die Höhe schnellen. Viele Papierhersteller haben daraufhin bereits ihre Produktion von Papier auf Pappe umgestellt. Die langfristigen Aussichten sind ebenfalls spannend: So wird Papier als Rohstoff in der Verpackungsindustrie immer wichtiger, weil es zunehmend Plastik ersetzt.

Folgende Aktien haben wir uns für Sie näher angeschaut:

- UPM-Kymmene: Breit aufgestellt und obendrein noch nachhaltig

- Mayr-Melnhof: Österreicher auf Expansionskurs

- Stora Enso: Treue Kunden sind von Inflations-Vorteil

