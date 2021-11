Liebe Investoren,

vergangenen Freitag, den 12.11.2021, hatten wir im Rahmen unserer Roadshow Gerald Panneton, Executive Chairman von Gold Terra Resources, zu Gast in Sankt Gallen, der uns und unseren Gästen ausführlich über den aktuellen Explorationsstand bei Gold Terra Resources auf dem Laufenden hielt.

Gold Terra ist nach dem Management-Wechsel weiterhin im Umbruch und auf dem besten Weg schon bald spektakuläre Nachrichten zu Verkünden. Denn das Projekt bietet riesiges Potential und das derzeitige Bohrprogramm liefert bereits sehr zufriedenstellende Bohrergebnisse.

Die Highlights in kürze:

Northwest-Territorien in Kanada = Sichere und unterstützende Gerichtsbarkeit + Weltklasse-Infrastruktur einschließlich Straßen, Flughafen, Strom und einheimischen Bergbauarbeitern

aktuelle Mineralressource von 1.207.000 abgeleiteten Unzen, Tendenz steigend

September 2020: Erwerb von bis zu 60 % der hochgradigen Campbell Shear South Con-Minenerweiterung von Newmont

Bohrprogramm über 15.000 Meter südlich der Mine Con (1938- 2003), die 6,1 Moz mit mehr als 15 g/t Gold bis in eine Tiefe von 2000 Metern produzierte

70 Kilometer aussichtsreiche Streichlänge des Campbell Shear nördlich und südlich der Stadt Yellowknife = ausgezeichnetes Potenzial für weitere Unzen in der Nähe

Yellowknife City Goldprojekt

Das YCG-Projekt umfasst 800 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den Northwest Territories. Durch eine Reihe von Akquisitionen kontrolliert Gold Terra eines der sechs größten hochgradigen Goldlager in Kanada. Da das YCG nicht weiter als 10 Kilometer von der Stadt Yellowknife entfernt ist, befindet es sich in der Nähe der lebenswichtigen Infrastruktur, einschließlich ganzjährig befahrbarer Straßen, Flugverbindungen, Dienstleistern, Wasserkraftwerken und qualifizierten Handwerkern.

Das YCG liegt im produktiven Yellowknife-Grünsteingürtel und erstreckt sich über eine Streichlänge von fast 70 Kilometern entlang des mineralisierten Scherensystems, das die ehemaligen hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Die Explorationsprogramme des Unternehmens haben erfolgreich bedeutende Zonen mit Goldmineralisierungen und mehrere Ziele identifiziert, die noch erprobt werden müssen, was das Ziel des Unternehmens unterstreicht, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen.

Phase-2-Bohrprogramm

Im Sommer diesen Jahres vermeldete Gold Terra Resources den Beginn ihres vollständig finanzierten, 15.000 Meter umfassenden Phase-2-Bohrprogramms, das die Campbell-Scherung in der Zone Yellorex erprobt, wo während des Phase-1-Bohrprogramms bedeutende hochgradige Goldzonen durchschnitten wurden (14,09 g/t Au auf 4,65 Metern). Die Yellorex-Zone befindet sich unmittelbar südlich der Con-Minen auf einem Grundstück, das von Newmont Ventures Limited und Miramar Northern Mining Limited (die Newmont-Option") optioniert wurde und an das Yellowknife City Gold Project angrenzt. Das Ziel der Bohrungen ist es, eine potenzielle Goldmineralressource abzugrenzen, um die aktuellen 1,2 Millionen abgeleiteten Unzen des Unternehmens zu ergänzen und die Mineralressource schließlich in die nächste Stufe der fortgeschrittenen Planung zu bringen. Das Phase-2-Bohrprogramm konzentriert sich auf die Zone Yellorex und das Minengebiet South Con mit einem Bohrabstand von 50 bis 100 m in Streich- und Fallrichtung

Die aktuellen Bohrungen erweitern die Yellorex-Zone mit folgenden Highlights:

Bohrloch GTCM21-003 durchteufte 10,85 g/t Au auf 4,35 Metern, einschließlich 25,4 g/t Au auf 1,55 Metern

Loch GTCM21-005 durchteufte 5,77 g/t Au auf 12,35 Metern, einschließlich 14,09 g/t Au auf 4,65 Metern

Loch GTCM21-014 durchteufte 5,22 g/t auf 17,86 Metern, einschließlich 11,2 g/t Gold auf 4,57 Metern, was die Kontinuität des hochgradigen Ausläufers in der Tiefe bestätigt

Loch GTCM21-016 durchteufte 5,07 g/t auf 8,35 Metern, einschließlich 11,87 g/t Gold auf 3,08 Metern

Zone bleibt in der Tiefe und entlang des Streichs offen

Katalysatoren und nächste Schritte:

2021: Erhöhte Mineralressource durch Phase 2 Bohrprogramm

2021-2022: Ressourcenerweiterung - Bohrungen in der Yellorex-Zone:

Neues Bohrprogramm + Finanzierungsrunde: Ziel ist die Abgrenzung von mehr als 1 Mio. Unzen auf dem Campbell Shear südlich der der Mine

> 2022: Vormachbarkeitsstudie und Grundlagenstudien:

Basierend auf dem aktuellen Bohrerfolg und dem nächsten Winterprogramm auf dem Campbell Shear

> 2023: Machbarkeitsstudie: Möglicher Übergang des Projekts in die Erschließungsphase

Fazit:

Alles in allem war es ein sehr gutes Treffen mit Gerald Panneton, Executive Chairman von Gold Terra Resources. Nach langer Corona bedingter Abstinenz konnte man sich endlich wieder persönlich gegenüberstehen und über die Zukunftsaussichten von Gold Terra debattieren. Das riesige Grundstück besitzt unheimlich viel Potential und mit den neuen renommierten Experten am Steuer freuen wir uns auf die gemeinsame Zukunft. Mit den nächsten Bohrergebnissen kann die Ressource hoffentlich erheblich gesteigert werden, so dass man im nächsten Jahr bereits mit einer Vormachbarkeitsstudie beginnen kann. Die Ankerinvestoren von Gold Terra (Management 6,1%, SSI, Asset Management AG 5,3%, Mackenzie Fund 4,2%) sind ebenfalls voll auf der Seite des Managements und werden wohl auch in Zukunft das Projekt monetär unterstützen. Rosige Zeiten für Gold Terra, die mit einem steigenden Goldpreis noch besser werden dürften.

