Anders als Biontech und Moderna mit mRNA-Impfstoffen oder AstraZeneca und Johnson & Johnson mit Vektor-Impfstoffen setzt der französische Impfstoffhersteller Valneva (ISIN: FR0004056851, Marktkapitalisierung 2,2 Mrd. Euro) auf die traditionelle Methode und arbeitet an einem Totimpfstoff. Damit könnte Valneva wahrscheinlich viele Impfskeptiker überzeugen, allerdings ist der Impfstoff noch nicht zugelassen und ein Zeitpunkt dafür ist derzeit noch unklar – von Curevac und Sanofi weiß man, dass auch auf den letzten Metern noch viel schiefgehen kann. Entsprechend hoch sind die Volatilitäten, was für interessante Konditionen bei langfristigen Discount-Zertifikaten der RCB sorgt, die sich bislang als einzige Emittentin an den Wachstumswert heranwagt.

Discount-Strategie mit 26 oder 38 Prozent Puffer (September 2022)