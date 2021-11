Martina Merz, Vorstandsvorsitzende der thyssenkrupp erklärte: "Nach gut zwei Jahren intensiver Transformation können wir heute sagen: Die Trendwende ist erkennbar, es geht in die richtige Richtung bei thyssenkrupp. Unsere Performance verbessert sich deutlich, das spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Diesen Schwung wollen wir mitnehmen in die nächste Phase unserer Transformation, um in unseren Geschäften auch wieder profitabel zu wachsen. Trotzdem bleiben insbesondere aufgrund des Halbleitermangels und der Unsicherheiten wegen der Corona-Pandemie noch große Herausforderungen."

Für das laufende Geschäftsjahr ist die Konzernleitung ebenfalls optimistisch und erwartet, dass "das Bereinigte EBIT gegenüber dem Vorjahr auf einen Wert zwischen 1,5 und 1,8 Milliarden Euro in etwa verdoppelt werden soll."

Das Thema grüner Wasserstoff spielt bei dem Konzern immer mehr eine Rolle. Im Januar 2021 hatte der Konzern erstmal einen 88 Megawatt-Wasserelektrolyse in Kanada installiert.

In dem nun veröffentlichten Geschäftsbericht erklärte Martina Merz: "Grüner Wasserstoff zählt zu den Märkten mit den weltweit besten Wachstumsperspektiven. Mit unseren Technologien im Bereich der Wasserelektrolyse verfügen wir über sehr gut Voraussetzungen, um von der starken Nachfrage nach Herstellungsverfahren für grünen Wasserstoff zu profitieren. Diesen Startvorteil wollen wir bestmöglich nutzen. Wir schauen uns deshalb gerade intensiv an, wie wir unser Wasserstoffgeschäft am besten weiterentwickeln können. Eine Option ist, Anteile am Geschäft an die Börse zu bringen, um dieses Wachstum bestmöglich zu befördern."

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion