Nachdem die Aktie des angehenden Batteriegraphitproduzenten EcoGraf (ASX EGR / WKN A2PW0M) in den letzten Monaten nicht wirklich von der Stelle kam, ist nun der Ausbruch gelungen. Und wie: um rund 30% schoss die Aktie an der australischen Heimatbörse bei hohem Handelsvolumen in die Höhe! Auslöser ist eine heute Früh gemeldete Liefervereinbarung mit dem südkoreanischen Industrie- und Rohstoffgiganten POSCO (WKN 893094) bzw. dessen Unternehmenstochter POSCO International.

Die jetzt veröffentlichte Vereinbarung sieht jedenfalls vor, dass EcoGraf POSCOs Pläne zur Ausweitung der Batterieanodenproduktion unterstützt, indem man von sowohl von der geplanten Anlage des Unternehmens in Australien als auch einer später zu errichtenden Einrichtung in Europa Batterieanodenmaterial liefert, das mit dem unternehmenseigenen EcoGraf-Verfahren hergestellt wurde! EcoGraf verzichtet im Gegensatz zu dem in China, dem dominierenden Marktplayer, verwendeten Verfahren auf den Einsatz der extrem schädlichen Fluorwasserstoffsäure.

EcoGraf and POSCO International werden darüber hinaus auch zusätzliche Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Produktentwicklung, Batterieanodenrecycling und der Entwicklung des Geschäfts mit Batterieanodenmaterial von EcoGraf prüfen und bewerten!



EcoGraf arbeitet hinter den Kulissen mit Hochdruck daran, seine neue, technologisch fortschrittliche Anlage in Western Australia, die den zum Patent eingereichten EcoGraf-Prozess verwendet, an den Start zu bringen. Wenn diese steht, wird sie die erste ihrer Art weltweit sein und soll qualitativ hochwertiges, nachhaltig produziertes Batterieanodenmaterial in die Märkte für Anoden, Lithium-Ionen-Batterien und Elektromobile in Asien, Europa und Nordamerika liefern. EcoGraf arbeitet zudem darauf hin, als Teil der Zero Waste-Strategie des Unternehmens, Produkte für hochwertigere Märkte aus dem anfallenden Restmaterial herzustellen.

Fazit: Die Nachfrage im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien und der Elektromobilität explodiert derzeit regelrecht und Branchenexperten sagen vorher, dass dieser Trend nicht abflachen, sondern sich im Gegenteil in den kommenden Jahren noch beschleunigen dürften. Da Graphit einen großen Teil jeder Lithium-Ionen-Batterie ausmacht, ist EcoGraf mit seinem insbesondere im Vergleich zum in China verwendeten Verfahren erheblich „grüneren“ EcoGraf-Prozess ist also mit seiner bereits finanzierten Anlage in Australien, wenn diese dann steht, ausgezeichnet positioniert, um von diesen Megatrends zu profitieren – wie eben auch die heute gemeldete Absichtserklärung mit POSCO International zeigt. Wir denken deshalb, dass sich in der Zukunft noch andere namhafte Partner von den Vorteilen der EcoGraf-Technologie (Stichwort ESG) überzeugen lassen dürften. Auf jeden Fall ist ein sehr vielversprechender Anfang nun gemacht, wobei das Anoden-Recyclinggeschäft des Unternehmens noch nicht wirklich in die Gleichung einbezogen ist, sodass auch hier noch weiteres, unserer Ansicht nach erhebliches Potenzial besteht.

