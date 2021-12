Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Kritische Phase voraus, China-Aktien im freien Fall, US-Arbeitsmarkt Belastung Die Aktien-Indizes testen wichtige Unterstützungen, die für den Verlauf der kommenden Wochen sehr wichtig sind. Dabei steigt der Panik-Faktor deutlich an. Ist das eine Kaufchance oder Vorbote eines sich ausweitenden Ausverkaufs? Dazu geraten chinesische Aktien deutlich unter Druck. Und last but not least sprechen wir miteinander darüber, dass US-Arbeitsmarkt nur auf dem ersten Blick enttäuschend ausgefallen ist.