Fazit

Vorausgesetzt der Bereich um die Nackenlinie verlaufend bei 155,00 Euro wird nachhaltig per Wochenschlusskurs überwunden, wird sofortiges Kurspotenzial an 159,40 und darüber 164,80 Euro freigesetzt. Dieses Szenario würde sich entsprechend für ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD02CN anbieten und verspricht bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Renditechance von 65 Prozent. Die entsprechenden Zielmarken im Schein lägen rechnerisch bei 1,89 und 2,43 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aufgrund der anhaltenden Volatilität den Bereich von 150,00 Euro vorläufig nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Zertifikat von 0,95 Euro ableitet. Investoren sollten allerdings auch den etwas erweiterten Anlagehorizont von einigen Monaten in die Gesamtkalkulation einfließen lassen.