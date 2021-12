STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Seit Ende letzter Woche wird der Euro-Bund-Future mit Verfall im März 2022 betrachtet. Dieser ging am letzten Freitag mit 174,49 Prozentpunkten aus dem Handel und startete am Montag mit einem Aufschlag von 21 Basispunkten in die neue Handelswoche. In der bisherigen Handelswoche pendelte der richtungsweisende Euro-Bund-Future in einer engen Range von 174,06 zu 174,77 Prozentpunkten und notiert am Mittwochnachmittag bei 174,40 Prozentpunkten. Daraus ergibt sich eine Rendite von -0,37%. Im Wochenvergleich ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe damit um weitere fünf Basispunkte gefallen. Auch die Rendite der 30jährigen Bundesanleihe fiel um weitere sechs Basispunkte auf -0,10%.

Anlegertrends

Europäische Investitionsbank nimmt 750 Millionen Euro auf Die Europäische Investitionsbank (EIB) nimmt über eine zum 15.11.2027 fällige Anleihe (WKN A3KZU2) frisches Kapital auf. Während das Emissionsvolumen 750 Millionen Euro beträgt, liegt der Nominalzinssatz bei 0,00%. Sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinste übertragbare Einheit belaufen sich auf privatanlegerfreundliche 1.000 Euro. Die Ratingagentur Fitch vergibt für die EIB ein AAA Rating.