Kissigs Portfoliocheck: Value Investor Tom Russo kauft nur noch eine einzige Aktie… Alibaba

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 171. Portfoliocheck blicke ich mal wiederüber die Schulter, der nach ganz klaren Grundsätzen investiert und durch eine unaufgeregte und fokussierte Anlagestrategie auffällt, die ihm in den letzten 30 Jahren eine durchschnittliche Jahresrenditen von gut 15% einbrachte.

Disclaimer: Habe Berkshire Hathaway auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

Tom Russo ist fast immer voll investiert und als Anhänger dessetzt auf einige wenigemit breitem("Moat"). Dabei bevorzugt er die Schwächen und Vorlieben der Menschen und investiert gerne in defensive Konsumwerte, Luxusgüter, Spirituosen.Im 3. Quartal 2021 ließ er es wieder ruhig angekehen und kam auf eine Tornoverrate von unter 1%. Mit 40,4% nehmen defensive Konsumwerte weiterhin den größten Anteil in Russos Depot ein, gefolgt von Finanzwerten mit 31,7% sowie Kommunikationswerten mit 13,6%. Seine fünf größten Positionen bringen es zusammen auf einen Depotanteil von 53,5%, wobeialleine für 16,5% steht. Die einizge Aktie, die Tom Russo weiter aufgestockt hat, ist die von[WKN: A117ME]. Seit dem Allzeithoch von über $300 Anfang des Jahres fällt der Kurs wie ein Stein. Der regulatorische Crackdown in China ist dabei nur ein Grund. Doch Tom Russo wittert seine Chance bei Asiens Online-Powerhouse...