In der letzten charttechnischen Besprechung zu GlaxoSmithKline vom 08. Dezember 2021: „GlaxoSmithKline: Aktie nimmt erneut Anlauf“ wurde bereits rechtzeitig auf einen potenziellen Rücklauf zurück an die Hürde von 43,20 US-Dollar hingewiesen, nun wird diese Barriere per Wochenschlusskurs aller Wahrscheinlichkeit nach überwunden werden. Das dürfte für das kommende Jahr weitere Anstiegschancen bereithalten, ein Long-Investment ist dadurch in greifbare Nähe gerückt.

Keines Weihnachtsgeschenk an Anleger

Wer bereits investiert ist, kann seine Stopps nun ein Stück weit nachziehen, hier käme ein Niveau um 42,65 US-Dollar in Betracht. Aber auch ein frisches Long-Investment mit Zielen bei 46,00 und schließlich den Jahreshochs aus Anfang 2020 bei 48,25 US-Dollar könnte noch eine überdurchschnittliche Rendite einbringen. Ein Stopp sollte auch in diesem Fall beschriebene Verlustbegrenzung nicht überschreiten. Brechen die Notierungen dagegen unerwartet ein und die GlaxoSmithKline gerät unter die Marke von 42,50 US-Dollar, könnte dies Verluste auf 42,00 und darunter glatt 41,00 US-Dollar hervorrufen.