Für die Kapitalmärkte standen im vergangenen Jahr bei der Minto Mine immer noch die rechtlichen Veränderungen im Vordergrund, denn die Gesellschaftsstruktur wurde auf eine neue Basis gestellt. Die dazu gegründete Minto Metals wurde inzwischen im Handelsregister eingetragen und an der TSX-Venture-Börse unter dem Kürzel MNTO etabliert. Etwas aus dem Blickfeld der Anleger geriet dadurch die organische Weiterentwicklung der Minto Mine selbst. Dies jedoch völlig zu Unrecht, denn es konnten wesentliche Entwicklungsschritte erfolgreich abgeschlossen werden.

Auch für das Carmacks-Kupfer-Gold-Silber-Projekt von Granite Creek Copper Limited ( TSXV: GCX, FSE: GRK ) ist nicht unerheblich, was auf der nahen Minto Mine geschieht, denn sie gibt nicht nur dem gesamten Bergbaudistrikt ihren Namen, sondern stellt auch für die gesamte Region und alle in ihr tätigen Unternehmen den zentralen Referenzwert dar.

Einer der wichtigsten Parameter war die Produktionsleistung selbst. Sie konnte im vergangenen Jahr um 46 Prozent auf 26 Millionen Pfund Kupfer gesteigert werden. Möglich wurde dies durch die beiden besonders starken Monate November und Dezember. In ihnen konnte das Unternehmen pro Tag durchschnittlich 3.000 Tonnen Gestein fördern und der Mühle zuführen, was am Ende zu einem Ausstoß von 6,1 Millionen Pfund Kupfer führte.

Wie stark kann die Produktion in diesem und im nächsten Jahr erhöht werden?

In den nächsten sechs Monaten wird angestrebt, den täglichen Durchsatz von 3.000 Tonnen Erz aufrechtzuerhalten. Im zweiten Halbjahr 2022 soll die zu verarbeitende Gesteinsmenge auf 3.250 Tonnen pro Tag gesteigert werden. Gleichzeitig soll auch die Förderung in der Minto Mine weiter angehoben werden, damit die maximale Kapazität der Mühle von 4.200 Tonnen pro Tag möglichst bald erreicht werden kann.

Aktuell ist dieses Ziel noch nicht darstellbar, denn die dazu notwendige Genehmigung für die Erweiterung des Untertagebergbaus wurde von den Behörden noch nicht erteilt. Im Jahr 2023 hofft Minto Metals jedoch, die vorhandene Kapazität der Verarbeitungsanlage vollständig auslasten zu können.

Ein weiter wichtiger Entwicklungsschritt wurde zum Jahreswechsel dadurch vollzogen, dass die Produktion des Kupfers seit wenigen Tagen nicht mehr in der Hand von fremden Auftragsarbeitern liegt, sondern nur noch von eigenen Kräften durchgeführt wird. Minto Metals gewinnt auf diese Art neben der strategischen Kontrolle auch die volle Kostenkontrolle über alle wichtigen Aspekte des Minenbetriebs.

Führt an Granite Creek Copper noch ein Weg vorbei?

An dieser Stelle kommt ein wichtiger Bestandteil der Strategie der neuen Eigentümer zum Vorschein, denn es wird ein höheres Maß an Selbständigkeit angestrebt als es in der Vergangenheit gegeben war. Früher oder später wird diese Strategie auch den entscheidenden Faktor der Reserven und Ressourcen umfassen, ja sogar umfassen müssen, denn diese stellen auf der Minto Mine derzeit einen zentralen Engpass dar, den das Management unbedingt beseitigen muss.

Vor diesem Hintergrund kann es nicht überraschen, wenn der Blick auch auf das Carmacks-Projekt von Granite Creek Copper fallen sollte, denn dieses liegt nicht nur geographisch sehr nah, sondern verfügt auch bereits über eine ausgewiesene Ressource von 23,76 Millionen Tonnen Oxid- und Sulfiderz.

Aus Sicht des Minto-Metals-Managements könnte daher eine komplette Übernahme oder auch eine Kooperation mit Granite Creek sehr naheliegend sein, wenn entweder die Größe der eigenen Reserven und Ressourcen generell gesteigert werden soll oder wenn sich die erwartete Genehmigung für die geplante Erweiterung des Untertagebergbaus auf der Minto Mine unerwartet verzögern sollte.

Background: Granite Creek Copper Limited (TSX-V: GCX, FSE: GRK) ist ein in Kanada und Deutschland börsennotiertes Explorationsunternehmen. Gesucht wird nach den aktuell besonders begehrten Metallen Gold, Silber und Kupfer. Im vergangenen Jahr wurde durch die Übernahme der Copper North Mining das Stu- mit dem Carmacks-Projekt verschmolzen. Durch diesen Zusammenschluss und die im Jahr 2021 durchgeführten Bohrungen weist das Carmacks-Projekt inzwischen eine Ressource von 15,69 Mio. Tonnen Oxiderz mit einem Kupfergehalt von 0,94 Prozent und 8,07 Mio. Tonnen Sulfidgestein mit 0,68 Prozent Kupfer auf. Hinzu kommen 0,31 g/t Gold und 3,14 g/t Silber. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung nach dem NI 43-101-Standard soll nach dem Abschluss des 2021er Bohrprogramms vorgelegt werden.

Disclaimer Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Granite Creek Copper Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Granite Creek Copper Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.