Analyse Bayer stärkt Pharmasparte

Nach der Übernahme von Monsanto war Bayer ins Trudeln geraten. Die milliardenschweren Glyphosat-Klagen schickten den Aktienkurs massiv in den Keller. Auch wenn der von Bayer-Chef Baumann erhoffte Befreiungsschlag nach der jüngsten Entscheidung des Supreme Courts in den USA vorerst vertagt wurde, hat sich Sentiment zuletzt wieder etwas aufgehellt. Anfang der Woche gab es positiven Nachrichten aus der Pharmasparte des Dax-Konzerns. Mehr dazu in unserer heutigen Analyse.