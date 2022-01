Aktien Frankfurt Eröffnung DAX pirscht sich an die 16.000 heran – China fürchtet schwindende Nachfrage Aufgrund des Feiertags in den USA dürfte sich der Handel heute auch an der Frankfurter Börse etwas ruhiger gestalten. Der Deutsche Aktienindex sollte sich ohne Unterstützung der Wall Street und mit nur mäßigen Vorgaben aus Asien schwer tun, die Marke von 16.000 Punkten in Angriff zu nehmen. Abwarten dürfte zum Wochenstart das Motto in Frankfurt lauten. Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Long Long Basispreis 14.911,55€ Hebel 15,00 Ask 10,64 Zum Produkt Short Short Basispreis 16.979,77€ Hebel 15,00 Ask 10,59 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Flickenteppich in der internationalen Geldpolitik wird heute um ein weiteres Stück ergänzt, nachdem sich die chinesische Notenbank zu einer Senkung zweier Schlüsselzinssätze für Geschäftsbanken durchgerungen hat. Während die Probleme im Immobiliensektor vor allem China selbst betreffen, sollten die anderen beiden Begründungen mit der Ausbreitung des Coronavirus sowie einer schwindenden Binnennachfrage westliche Zentralbanken aufhorchen lassen. Gerade letzteres dürfte im aktuellen Umfeld schnell steigender Inflationsraten in Europa und den USA das Thema Stagflation als Risiko für die Marktstabilität wieder auf die Tagesordnung bringen. Die Unternehmen haben zwar während der jetzt beginnenden Berichtssaison die Chance, ihre Anpassungsfähigkeit an hohe Inflationsraten unter Beweis zu stellen. Kaum ein Unternehmen hat aber die Chance, sich gegen eine wegbrechende Nachfrage zu wappnen. Rückgänge auf der Nachfrageseite sind damit auch ein Risiko für den Deutschen Aktienindex, da das Szenario eines moderaten Jahres 2022 weniger wahrscheinlich würde. Der Preis für ein Barrel Erdöl der Sorte WTI ist nur noch rund 1,50 Dollar von einem neuen Sieben-Jahres-Hoch entfernt. Die Käufer im Ölmarkt wollen dieses Hoch noch einmal testen. Preise von 90 oder gar 100 Dollar dürften die Diskussionen über schnelle Zinsanhebungen der Fed weiter befeuern. Damit könnte auch die Spekulation über einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte im März wieder von neuem beginnen. Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com. Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"! CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com. Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.





ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. Lesen Sie das Buch von Jochen Stanzl*: * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet. ANZEIGE Wertpapier

DAX Index Nasdaq Index





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Gastautor: Jochen Stanzl | 17.01.2022, 08:55 | | 258 0 | 0 17.01.2022, 08:55 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer