Die Aktienmärkte sind heute unter Druck - und der Grund dafür ist, dass die (Kapitalmarkt-) Zinsen steigen! So steigt die 10-jährige US-Staatsanleihe heute auf 1,85, ein klarer Ausbruch nach oben aus der Rendite-Abwärtstrendlinie der letzten Jahre. Die Märkte nehmen also die Aussagen der Fed inzwischen ernst, die slebst durch ihre dvosihten Vertreter klar gemacht hat, dass sie nicht nur die Zinsen anheben, sondern auch die Bilanzsumme reduzieren will. Das ist ein echter game changer für die Aktienmärkte. Hinzum kommt nun der Margen-Druck aufgrund der Inflation (Lieferengpässe, Materialmangel, vor allem aber Personalkosten wie heute die Zahlen von Goldman Sachs zeigten. Können die Aktienmärkte eine Erholung starten? Sicher. Steigen die Aktienmärkte auf neue Allzeithochs? Nur dann, wenn die Fed eine Kehrtwende macht..

