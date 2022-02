Amazon holte den Nasdaq 100 im Alleingang aus dem Minus

Um 22:00 Uhr (MEZ) notierte der Nasdaq bei 14.522 Punkten tief im Minus. Denn am Vortag war der Index noch bei mehr als 14.800 Punkten aus dem Handel gegangen. Doch um 22:03 Uhr (MEZ) sah man den Index dann im nachbörslichen Future-Handel plötzlich bei rund 14.750 Zählern. Um 22:20 Uhr waren es dann sogar 14.817. Das Minus von etwa 1,9 % wurde also binnen Minuten fast vollständig aufgeholt. Schön zu sehen ist dies im Chart aus dem CFD-Handel von Comdirect:

War in der vorgestrigen Börse-Intern Meta Platform Inc. ein Beispiel, wie einzelne schwergewichtige Aktien einen ganzen Index nach unten ziehen können, so ist heute Amazon ein Beispiel, wie eine einzelne Aktie einen ganzen Index vom Minus ins Plus hieven kann.

Was war geschehen? Amazon hat Geschäftszahlen veröffentlicht.

Amazon binnen Minuten von -8 % auf +11 %

Lagen die Amazon-Aktien vor Bekanntgabe der Zahlen noch mehr als 8 % im Minus, so schoss die Aktie plötzlich um bis zu 20 % in die Höhe, womit aus dem Minus ein zweistelliges Plus von mehr als 11 % wurde. Und bei einer Marktkapitalisierung von 1,37 Billionen Euro bzw. 1,67 Billionen Dollar macht ein Kurssprung um 20 % schon mal gut und gerne mehr als 330 Milliarden Dollar aus.

Die Amazon-Zahlen waren nicht nur rosig

Dabei war bei den Zahlen von Amazon bei weitem nicht alles rosig. So stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal „nur“ um 9 % auf 137,4 Milliarden Dollar, womit die Erwartungen von 137,6 Milliarden Dollar verfehlt wurden. Zudem lag der Ausblick für das erste Quartal 2022 unter den Erwartungen. Denn Amazon rechnet mit einem Umsatz von 112 bis 117 Milliarden Dollar, während die Analystenschätzungen im Durchschnitt bei 120,51 Milliarden Dollar lagen.

Und der Gewinn konnte unter dem Strich nur deutlich stärker als erwartet zulegen, weil man einen Bewertungsgewinn mit einem Investment in den Elektroautobauer Rivian verbucht hat. So konnte der Nettogewinn zwar von 7,2 Milliarden Dollar auf 14,3 Milliarden Dollar gesteigert werden, davon entfallen aber 11,8 Milliarden Dollar auf Rivian. Und die Rivian-Aktien sind inzwischen massiv eingebrochen. Stellt sich also die Frage, ob Amazon die Beteiligung noch hält. Der operative Gewinn nahm derweil von 6,9 Milliarden Dollar auf 3,5 Milliarden Dollar ab.