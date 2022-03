Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung in der Kriegsregion einerseits und die jetzt in Gang kommende Sanktionsspirale mit negativen wirtschaftlichen Effekten nicht nur für die russische Wirtschaft andererseits sorgen für eine verständnisvolle Zurückhaltung unter den Anlegern.

Während Kanada Ölimporte aus Russland verbannt, die das Land seit drei Jahren ohnehin nicht mehr tätigt, denken auch die USA nun über einen solchen Schritt nach. Öl- und Erdgaslieferungen sind die ultimative wirtschaftliche Waffe Russlands. Im schlechtesten Fall fehlen der Europäischen Union rund 40 Prozent ihres Erdgasbedarfs. Die einzige Hoffnung bliebe der Wetterbericht mit der Aussicht auf milde Temperaturen, denn dann könnten die niedrigen Lagerbestände halten. Aber auch ohne eine solche Eskalation wächst das Risiko einer Stagflation, jenem bedrohlichen Zustand der Wirtschaft, in der die Kaufkraft der Bürger sinkt und das Insolvenzrisiko der Unternehmen steigt.

Bitcoin gewinnt in den vergangenen 24 Stunden rund 14 Prozent an Wert und profitiert davon, dass er dezentral ist, aber darin steckt auch ein Reputationsrisiko für die noch junge Branche. Niemand will, dass die Kryptowährungen den Ruf bekommen, in einem angespannten und für die Welt bedrohlichen Szenario wie dem jetzigen als Schlupfloch gegen Sanktionen genutzt zu werden.

Dass sich die Aktienmärkte trotz des Krieges im Moment so stabil halten, dürfte auch daran liegen, dass sich nach der geldpolitisch längst eingeläuteten Wende die Kassen der Fiskalpolitik gerade wieder weit öffnen, um sicherheitspolitisch und außenpolitisch mit höheren Verteidigungsausgaben zu reagieren. Das sind am Ende immense Summen von Geldern, die ebenfalls dafür sorgen können, dass das Wachstum gestützt wird - wenngleich in Sektoren wie dem Verteidigungssektor, die man an der Börse lange Zeit links liegen gelassen hatte.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.