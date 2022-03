Über einen Zeitraum von 150 Jahren bis zum vergangenen Sommer erzielte Öl nach Abzug der Inflation eine jährliche Rendite von -0,42 Prozent, Weizen -1,12 Prozent und Kupfer von -0,56 Prozent. Dem steht eine Rendite von 6,57 Prozent für US-Aktien gegenüber, einschließlich Inflation und Dividenden, so die Bank.

Goldman Sachs empfiehlt dividendenstarke Aktien als Alternative zu Rohstoffen: Die Ausschüttungen der S&P 500 Unternehmen werden laut den Marktstrategen in den kommenden zehn Jahren voraussichtlich um sieben Prozent jährlich steigen. Ein wesentlich langsameres Wachstum der Ausschüttungen preise der Markt immer ein. Aktien mit hohen Dividendenrenditen und hohem Dividendenwachstum hätten außerdem in Zeiten, in denen die Inflation über sechs Prozent lag, den Markt weit hinter sich gelassen, so die Goldmänner.

Goldman Sachs hat einen Korb von 50 Dividenden-Königen zusammengestellt. Barron’s hat daraus sechs Top-Picks für Anleger gewählt, die Inflationsängste haben und sich über einen sehr volatilen Aktienmarkt sorgen:

Verizon Devon Energy Simon Property Group T. Rowe Price Group Snap-On Broadcom

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion