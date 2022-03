INTERVIEW

Payment-Plattform bezahl.de: “Wollen unsere Pole Position im Automotive-Markt

weiter ausbauen”

Bild: Lasse Diener und Ulrich Schmidt Bildquelle: NX Technologies

Das Kölner Fintech NX Technologies hat erst vor Kurzem erfolgreich eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro abgeschlossen. Mit bezahl.de positioniert sich das Startup als erste All-in-One Zahlungsmanagement Plattform im Automotive-Bereich. Ein Interview mit den Gründern Lasse Diener und Ulrich Schmidt.

Was sind ihrer Meinung nach die größten pain points für Autohändler mit Blick auf das Zahlungsmanagement?

Es ist wie fast in allen anderen Branchen. Während das Potential der Digitalisierung im Vertrieb und anderen umsatzsteigenderen Bereichen erkannt und genutzt wird, kommen interne Prozesse und Backoffice zu oft zu kurz bzw. werden gar nicht erst digitalisiert. Dabei steckt durch digitale und automatisierte Lösungen in diesen Bereichen das größte Potential für Kostenersparnis. In der Branche wird das gesamte Zahlungsmanagement größtenteils immer noch durch Menschenhand und manuelle Prozessen geführt. Forderungen an KundInnen werden per Papier weitergeleitet, die Zahlungsabwicklung erfolgt an analogen Kassen oder via Überweisung, während die Zuordnung und Verbuchung im Backoffice händisch und Kommunikation des Bezahlstatus per Telefon erfolgen. Zusätzlich wird KundInnen ein altmodischer und intransparenter Bezahlprozess geboten. Die Liste der pain points könnte beliebig fortgesetzt werden.

Mit welchen Prozessen und Dienstleistungen versuchen Sie den Automobilhandel von sich zu überzeugen?

Wir haben das Digitalisierungs-Potential des Market erkannt und die erste All-in-One Zahlungsmanagement Plattform auf den Weg gebracht, um Zahlungsprozesse ganzheitlich zu digitalisieren und einen neuen Standard zu setzen. Mit bezahl.de haben wir zusammen mit den Opinion Leadern des Autohandels konzipiert und entwickelt um ein Produkt zu entwickeln, von dem Autohandelsgruppen und deren KundInnen gleichermaßen profitieren können. Wir setzen einen neuen Standard und automatisieren und digitalisieren den Prozess von der Forderung bis zur Datenübertragung für die Verbuchung. Die Standardisierung schafft enorme Zeit- und Kostenersparnis im Backoffice für die UnternehmerInnen und macht gleichzeitig auch noch KundInnen glücklich, da diese erstmals von einem zeitgemäßen Bezahlerlebnis profitieren und transparente und schnelle Einsicht in den Zahlungsprozess erhalten. Dadurch schlagen wir eine Brücke zwischen B2B- und B2C und denken Prozesse zu Ende anstatt auf “Insellösungen” zu setzen.