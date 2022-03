Nach Meinung von Rob Kapito ist die anhaltende Sorge um die hohe Inflation berechtigt. "Ich würde Ihnen raten, sich anzuschnallen, denn so etwas haben wir noch nicht erlebt", sagte Kapito laut Bloomberg auf einer Konferenz der Texas Independent Producers and Royalty Owners Association in Austin.

"Zum ersten Mal wird diese Generation in ein Geschäft gehen und nicht bekommen können, was sie will. Und wir haben eine sehr anspruchsvolle Generation, die bislang nie Opfer bringen musste", so Rob Kapito.

Kapito bezeichnete das aktuelle Inflations-Szenario als "Knappheitsinflation“. Es bedeute, dass die Wirtschaft mit den Folgen eines Mangels an Arbeitskräften, landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Wohnraum sowie an Öl in einigen Regionen, konfrontiert sei.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion