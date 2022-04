Es scheint so, dass Wood zudem Zweifel an den zukünftigen Entscheidungen des Twitter-Managements hat: Bezogen auf Elon Musk sagte Cathie Wood: Er wird seine Meinung einbringen, wahrscheinlich effektiver, als wenn er im Aufsichtsrat sitzen würde. Ich denke, es wird ein gewisses Drama geben, und wir wissen nicht, ob sich das Werbemodell, das Abonnementmodell oder eine Kombination davon durchsetzen wird.

Der Chef von Tesla und SpaceX, Elon Musk, hat kürzlich seine Pläne aufgegeben, dem Vorstand von Twitter beizutreten, nachdem er Anfang des Monats eine große Beteiligung am Unternehmen kaufte.

"Wir hatten uns bei Twitter zurückgehalten, nachdem Jack Dorsey die Zügel übergeben hatte. Wir hatten verkauft. Und wir wissen, dass es jetzt eine Menge Ablenkung durch das Management geben wird, vielleicht auch durch den Aufsichtsrat, mit oder ohne Elon", sagte Wood in "Closing Bell Overtime". Der Mitbegründer von Twitter, Jack Dorsey, ist im November 2021 als CEO zurückgetreten.

Die Gründerin von ARK Invest, Cathie Wood, sagte in einer CNBC-Sendung, dass sie ihre Twitter-Beteiligung nach dem jüngsten Drama um das Management und den Vorstand des Unternehmens reduziert habe. Insgesamt hätte sie Twitter das ganze Jahr über kontinuierlich aus ihren Fonds verkauft.

Laut CNBC verkaufte Wood Anfang dieser Woche 185.900 Twitter-Anteile aus ihrem Ark Next Generation Internet ETF. Es sei keine wichtige Position mehr für ihren Fonds. Was ist da los?

CEO von ARK Invest Cathie Wood wirft Twitter-Anteile raus - Was hat Elon Musk damit zu tun?

