Ist Deutschland in der Falle der EZB gefangen - ohne Aussicht auf eine effektive Bekämpfung der Inflation? Bekanntlich steigt die Inflation derzeit immer weiter - aber die Chefin der EZB hat am leztten Sonntag sich nicht etwa über diese hohe Teuerung besorgt gezeigt, sondern über den Anstieg der Renditen für Staatsanleihen! Nichts zeigt klarer und unmißverständlicher, wie sich die Prioritäten der europäischen Zentralbank unter Lagarde (und schon unter ihrem Vorgänger Draghi) verschoben haben: es geht um die Finanzierung der Eurozone (fast 100% aller neu emittierten Anleihen der Euro-Staaten kauft die europäische Notenbank), vor allem der notleidenden Banken der Eurozonen-Südländer. Mit dieser EZB jedenfalls ist der Kampf gegen die Inflation aussichtlos, sind gesellschaftliche Verwerfungen vorprogrammiert!

