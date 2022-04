DFKP gewinnt mit Interhyp-Gründern hochkarätige Investoren

Mit Robert Haselsteiner und Marcus Wolsdorf, den Gründern des deutschen Baugeldvermittlers Interhyp, investieren zwei bekannte Investoren in die DFKP. Der Firmenkreditvermittler schließt somit seine Seed-Finanzierung mit insgesamt rund 5 Millionen Euro ab. Ein verdienter Höhenflug, der sich bereits seit Gründung 2019 abgezeichnet hat.

An die DFKP sind aktuell rund 70 Banken und Spezialfinanzierer angebunden. Diesen

ermöglicht die DFKP die effektive Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

aus allen gängigen Branchen. Dazu setzt die DFKP auf einen digitalisierten Kreditprozess, der über eine eigene Plattformtechnologie verfügt und mit erfahrenen und hochspezialisierten Firmenkundenberatern ergänzt wird.

Bild: Paul Weber. Bildquelle: Paul Weber von Stefan Wieland

Bisher mussten KMUs auf mühsame Art und Weise bei mehreren Banken in die Antragsstellung, um Machbarkeitseinschätzungen zu bekommen, oder Konditionen zu vergleichen. Die DFKP schafft hier Abhilfe und liefert Transparenz. Das Unternehmen selbst erhöht die Wahrscheinlichkeiten einer Kreditzusage und hat Zugriff auf die besten Konditionen am Markt. Das zeigt sich durch die Zahlen, die im letzten Jahr definitiv erfreulich sind. Das Unternehmen vermittelte im vergangenen Krisenjahr 90 Millionen Euro Finanzierungsvolumen an Partnerbanken und steigerte sich so 2,5fach im Vergleich zum Vorjahr.

Dieser Plattformansatz schätzen vor allem Firmenkunden, da er die Stückkosten und Konvertierungsquoten in der Neukunden-Akquise deutlich verbessert. Banken selbst erhalten so auf ihre jeweilige Arbeitsweise und Kreditrisikostrategie vorgeprüfte Kunden, die sich effizient in die Marktfolge einreichen lassen. Dieser Trend hat bereits in den vergangenen 20 Jahren das private Baufinanzierungsgeschäft verändert und soll nun auch im Firmenkundengeschäft zu massiven Veränderungen führen.

„Paul Weber und sein Team haben in kurzer Zeit eine beeindruckende Leistungsfähigkeit

aufgebaut und treiben die Innovation in diesem Markt. Das hat uns überzeugt und uns an

die frühen Jahre bei Interhyp erinnert“, sagt Robert Haselsteiner. Marcus Wolsdorf ergänzt:

„Die DFKP baut konsequent eine schlagkräftige Plattform und das beste Beraterteam in

Deutschland – das wollen wir mit unserer Erfahrung unterstützen, denn die Parallelen zum

Baufi-Markt, den wir mit Interhyp revolutioniert haben, sind sehr groß.“

Kennengelernt hat sich das Investor-Duo bei der gemeinsamen Zeit bei Goldman Sachs. 1999 gründeten sie die Interhyp AG und dominierten bereits nach wenigen Jahren den Markt im Bereich der Vermittlung privater Baufinanzierungen. Nach dem Börsengang 2005 wurde die Firma 2008 von der niederländischen ING Groep übernommen.