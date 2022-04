Die Lage an der Börse bleibt weiter angespannt, was sich so schnell nicht ändern dürfte. In den letzten Tagen haben eine Reihe unserer Empfehlungswerte ihre Quartalszahlen vorgelegt. In unserer heutigen Analyse wollen wir hier die wichtigsten Entwicklungen beleuchten. Außerdem platzieren wir zwei neue Limits für Nachkäufe.

