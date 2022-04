Im Februar 2022 hat die Coreo AG den Wechsel des Vorstands bekannt gegeben. Als Nachfolger des bisherigen Vorstands Marin Marinov ist Dennis Gothan der neue CEO der Coreo AG. Unterstützt wird Herr Gothan vom neuen Finanzvorstand Michael Tegeder. Kürzlich hat die Gesellschaft zudem die geplante Durchführung einer Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Im Rahmen der zwischen 25.04.2022 und 09.05.2022 laufenden Bezugsrechtskapitalerhöhung soll mit der Ausgabe von 5,01 Mio. neuen Aktien brutto bis zu 5,51 Mio. EUR erlöst werden. Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit dem neuen Vorstand gesprochen.



GBC AG: Herr Gothan, können Sie kurz etwas zu Ihrem Hintergrund und zum Hintergrund Ihres Vorstandskollegen Michael Tegeder sagen?

Dennis Gothan: Ich bin von Grund auf Immobilienspezialist und war unter anderem acht Jahre lang als Immobilienmanager mit dem Fokus Vermietung und Transaktionsmanagement für die Strabag PFS tätig. In dieser Zeit erlangte ich auch die Zertifizierung als Transactionmanager über die EBS. Und nachdem ich das Angebot, für Coreo tätig zu werden, erhielt, habe ich mir das Unternehmen angesehen und dessen Potenzial erkannt. Ich bin mir sicher, dass ich in der Coreo und in meiner Funktion meine Fähigkeiten und Impulse optimal einbringen kann.



Zudem bin ich sehr froh darüber, dass wir Herr Michael Tegeder als Finanzvorstand gewinnen konnten. Er hat eine ausgezeichnete Kapitalmarktexpertise und er wird sein Wissen hervorragend einsetzten können. Des Weiteren bringt Herr Tegeder im Bereich Finance und Investor Relations viel Erfahrung mit.



GBC AG: Die Strategie der Coreo AG war bislang unter dem Schlagwort wertschöpfende Wachstumsstrategie zusammengefasst. Damit war insbesondere die auf den Erwerb von entwicklungsfähigen Objekten ausgerichtete Wachstumsstrategie gemeint. Werden Sie an dieser Strategie festhalten?

Dennis Gothan: Mein Ziel ist 'Wachstum' und ich möchte der Coreo AG eine klare Richtung geben und das Unternehmen im Bereich der Wohnimmobilien ausbauen. Unser Fokus liegt dabei im Value Add-Segment. Mit unserem eigenen und sehr erfahrenen Asset Management sehe ich große Chancen, die Potenziale und die Strategien erfolgreich umzusetzen zu können.



Rating: Management

Analyst: GBC