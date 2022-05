"Wir befinden uns in einer Situation des 'perfekten Sturms', in der wir eine Reihe von wirtschaftlichen und regulatorischen Gegenwinden haben, die sich alle gleichzeitig gegen den Markt richten", erklärt Kinger Lau, Chefstratege für chinesische Aktien bei Goldman Sachs.

Die Zahl der Coronavirus-Fälle sei weiterhin erhöht. Angesichts des jüngsten Anstiegs der Fälle seien die Abriegelungsmaßnahmen so streng wie seit 2020 nicht mehr, erklärt Hui Shan, Chefökonomin für China bei Goldman Sachs. "Was im Moment wirklich vor sich geht - was wir anhand der täglichen Informationen und verschiedenen Indikatoren sehen - ist, dass die Zahl der Fälle immer noch sehr hoch ist", so Shan. "Aber gleichzeitig nimmt die Zahl der betroffenen Orte ab."