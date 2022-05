PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag im Sog der Wall Street deutlich verloren. So dramatisch wie in den USA fielen die Verluste zwar nicht aus. Allerdings hatten die europäischen Börsen mit den Verlusten am Vortag nach einer starken Eröffnung einen Teil der Entwicklung bereits vorweggenommen. Der EuroStoxx 50 gab am späten Vormittag um 1,3 Prozent auf 3648,21 Zähler nach. Der Pariser Leitindex Cac 40 verlor ebenfalls 1,3 Prozent auf 6283,88 Punkte, während der Londoner FTSE 100 um 0,96 Prozent auf 7431,18 Punkte sank.

Die Erholungsansätze am Vortag entpuppten sich damit als vergeblich. Carsten Mumm, Chefvolkswirt der Privatbank Donner & Reuschel, begründete die anhaltende Schwäche mit den schwierigen Rahmenbedingungen. "Die aktuelle Situation ist geprägt von einer außergewöhnlichen Fülle an erheblichen Belastungsfaktoren für die globale Konjunktur und für die Kapitalmärkte", stellte Mumm fest. Lockdown in China, Ukraine-Krieg, Inflationsgefahren und steigende Zinsen hätten "schon in den letzten Wochen zu deutlichen Revisionen von Wachstumserwartungen geführt."