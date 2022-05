The Yumy Candy Company erhält Zusage vom weltweit größten Convenience-Einzelhändler

VANCOUVER, BC, 10. Mai 2022, The Yumy Candy Company Inc., (CSE: TYUM) („Yumy Candy“ oder das „Unternehmen“) hat eine Zusage für eine Produktplatzierung und einen Pilotdurchlauf für seine zuckerarmen „Better-for-You“-Produktlinie Yumy Bear von einem der weltweit größten Convenience-Einzelhändler (der „Einzelhändler“) erhalten. Der Einzelhändler verfügt über mehr als 78.000 Standorte in über 19 Ländern, davon 12.000 Standorte allein in Nordamerika, wo der Fokus auf gesünderen Lebensmittel-Optionen liegt. Der Einzelhändler ist bekannt für seine Frozen Soft Drinks und seine überdurchschnittlich großen Getränkepackungen, die täglich rund um die Uhr erhältlich sind, und hat damit eine Führungsrolle im Convenience-Sektor übernommen.