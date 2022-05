BARCLAYS stuft Nel ASA auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nel ASA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 norwegischen Kronen belassen. Das erste Quartal des Wasserstoff-Spezialisten gebe Anlass zur Vorsicht, schrieb Analyst James Hosie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Herausforderungen in der Lieferkette und die hohe Inflation könnten die Margen mittelfristig beeinträchtigen./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 06:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 06:03 / GMT