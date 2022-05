Q1 2022: Umsatz steigt leicht an, Ergebnis leicht unter Vorjahr; Anorganische Effekte noch nicht enthalten; wir bestätigen unsere Prognosen; Kurszieländerung aufgrund erhöhtem WACC; Rating KAUFEN

Der saisonale Umsatzverlauf der CENIT AG ist üblicherweise von niedrigeren Umsatzerlösen im ersten Quartal geprägt, während das vierte Quartal den größten Umsatzbeitrag leistet. In den vergangenen sechs Geschäftsjahren hatte das erste Quartal 23,6 % und das vierte Quartal 27,4 % an den Jahresumsätzen beigetragen. Dies dürfte auch im laufenden Geschäftsjahr der Fall sein, zumal zu Jahresbeginn noch pandemiebedingte Einschränkungen vorlagen. In diesem Umfeld ist es der CENIT AG gelungen, den Vorjahresumsatz leicht um 3,5 % auf 35,40 Mio. EUR (VJ: 34,21 Mio. EUR) zu steigern. Gemäß Unternehmensangaben war hierfür insbesondere das gestiegene Beratungs- und Servicegeschäft verantwortlich, welches gegenüber der Vorjahresperiode um 1,25 Mio. EUR auf 10,27 Mio. EUR (Q1 2021: 9,02 Mio. EUR) deutlich zugelegt hat. Unter anderem haben hier Aufträge aus dem Aerospace-Bereich beigetragen. Flankierend hierzu blieben sowohl die Umsätze mit CENIT-Software als auch die Umsätze mit Fremdsoftware gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.



Trotz leichter Umsatzsteigerung weist die CENIT AG auf EBITDA-Ebene eine auf 0,73 Mio. EUR (Q1 2021: 0,83 Mio. EUR) leicht rückläufige Entwicklung auf. Der daraus resultierende Anstieg der operativen Aufwendungen hängt in erster Linie mit dem Wegfall von Kurzarbeitergeld zusammen, was den Personalaufwand im ersten Quartal 2021 um rund 0,8 Mio. EUR reduziert hatte. Darüber hinaus kam es, inflationsbedingt, zu einem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 0,37 Mio. EUR. Dass das operative Ergebnis vor diesem Hintergrund nicht stärker gesunken ist, lag an der erneuten Steigerung des Rohertrages um 0,90 Mio. EUR. Die rückläufige Entwicklung des EBITDA findet sich auch auf Ebene des Periodenergebnisses, welches nach Minderheiten mit -0,60 Mio. EUR (Q1 2021: -0,51 Mio. EUR) unter dem Vorjahreswert lag, wieder.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 20,05 Euro