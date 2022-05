--------------------------------------------------------------

- Deloitte Private, Credit Suisse, Frankfurter Allgemeine Zeitung undBundesverband der Deutschen Industrie zeichnen die bestgeführtenmittelständischen Unternehmen in Deutschland aus- Auswahlprozess setzt zusätzlichen Fokus auf Digitalisierung, ESG und Purpose- Globales Ökosystem des Programms wächst auf mehr als 40 Länder anDeutschlands Mittelstand gilt als Rückgrat der Wirtschaft hierzulande.Tatsächlich leisten mittelständische Unternehmen einen wichtigen Beitrag zuwirtschaftlicher Stabilität in bewegten Zeiten. Zum vierten Mal zeichnenDeloitte Private, Credit Suisse, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und derBundesverband der Deutschen Industrie in diesem Jahr herausragend geführtemittelständische Unternehmen mit dem "Best Managed Companies Award" aus. Dasrenommierte Gütesiegel wurde am Abend des 12. Mai im Rahmen einerPreisverleihung in der Düsseldorfer Classic Remise vergeben.Exzellenz hoch 24"Dieses Jahr können wir 24 Unternehmen als Best Managed Companies prämieren",sagt Lutz Meyer, verantwortlicher Partner für das Best Managed CompaniesProgramm. "Die Bandbreite der Branchen und Geschäftsmodelle der Preisträger istgroß - es eint sie jedoch ihre hervorragende Unternehmensführung. Als Teilunseres Netzwerkes steht ihnen nun ein globales Ökosystem exzellent geführterUnternehmen in mehr als 40 Ländern offen.""Unternehmerische Exzellenz fasst heute viel weiter als noch vor einigen Jahren.Die Familienunternehmen und Hidden Champions des Best Managed Companies Award2022 setzen auch in den zukunftsweisenden Bereichen Purpose, ESG undDigitalisierung wichtige Impulse", ergänzt Mischa Tschopp, Market Group HeadGermany and Austria International bei Credit Suisse.Best Managed Companies 2022- Alfred Kärcher SE & Co. KG- Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA- Basler AG- BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH- CEWE Stiftung & Co. KGaA- Develey Senf & Feinkost GmbH*- Jebsen & Jessen Hamburg Gruppe- Jowat SE- Nabaltec AG* Nemetschek SE*- OECHSLER AG- ORAFOL Europe GmbH- Piepenbrock Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG*- PROBAT-Werke von Gimborn Maschinenfabrik GmbH- RATIONAL AG- Sana Kliniken AG SMA Solar Technology AG- SÜLZLE Gruppe- TEEKANNE Holding GmbH & Co. KG- THIMM Group GmbH & Co. KG- Uzin Utz AG- Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG- WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG