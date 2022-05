Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2021

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.05.2022

Kursziel: 5,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 02.12.2019, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Erhöhte Guidance für 2021 umsatz- und ergebnisseitig übertroffen

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 konnte die Francotyp-Postalia Holding AG (FP) erfreulicherweise sowohl umsatz- als auch ertragsseitig oberhalb der unterjährig bereits zweimal erhöhten Unternehmensprognose abschließen. Neben abnehmenden Belastungen durch die COVID-19-Pandemie zeigte dabei vor allem das vor rund 12 Monaten vorgestellte Transformationsprogramm FUTURE@FP bereits in seinem ersten Jahr positive Effekte. So konnten auf Ebene des EBITDA schon Einsparungen in Höhe von 5,5 Mio. Euro realisiert werden. Der Zielwert nach Umsetzung aller Maßnahmen zum Rightsizing und Rightshoring liegt bei über 9 Mio. Euro.



Auch 2022 wird noch im Zeichen des voranschreitenden Wandels von FP zu einem nachhaltig profitablen internationalen Technologiekonzern stehen. Hierbei ist neben weiteren Restrukturierungs- und Nearshoring-Maßnahmen insbesondere die Einführung eines konzernweit einheitlichen ERP/CRM-Systems zu nennen. Zudem steht die Integration der Ende März 2022 übernommenen Azolver-Gesellschaften, durch die das Unternehmen seine Marktposition im Stammgeschäft mit Frankiersystemen ausgebaut hat, auf der Agenda. Trotzdem erwartet der Vorstand aufgrund der sich zunehmend entfaltenden Wirkung von FUTURE@FP im aktuellen Geschäftsjahr weitere deutliche Fortschritte bei der Profitabilität.



Vor dem Hintergrund der anhaltend rückläufigen Entwicklung bei den allgemeinen Briefvolumina sowie im Markt für Frankiersysteme sieht FP das perspektivisch größte Umsatz- und Ertragspotenzial in dem derzeit noch mit Abstand kleinsten Geschäftsbereich Digital Business Solutions. In diesem im Vergleich zu den anderen beiden Business Units tendenziell margenstärkeren Bereich stehen zum einen der weitere Ausbau der SaaS

(Software-as-a-Service)- und PaaS (Platform-as-a-Service)-Lösungen sowie die Erschließung neuer digitaler Geschäftsfelder in Fokus. Zum anderen wird in diesem Rahmen auch anorganisches Wachstum durch weitere Akquisitionen angestrebt. Neben dem vorhandenen Konsortialkredit bilden dabei die vor allem im Stammgeschäft mit seinem hohen Anteil wiederkehrender Erlöse erwirtschafteten guten Cashflows eine solide Finanzierungsbasis.

Durch die nun bereits sichtbaren Erfolge aus den umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen und der Etablierung des neuen Operating Models sehen wir uns in unserer Meinung bestätigt, dass die Gesellschaft mit ihrem robusten und cashflow-starken Geschäftsmodell den Weg der Transformation im Rahmen von FUTURE@FP weiterhin fortsetzen und dabei ihre Profitabilität kontinuierlich steigern wird. Gespannt sind wir in diesem Zusammenhang auf die bei der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen 2021 von CEO Carsten Lind für den weiteren Jahresverlauf angekündigte mittelfristige Guidance. Dabei soll auch eine Perspektive für die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung kommuniziert werden.



Auf die guten Zahlen für 2021, die Übernahme der durchaus profitablen Azolver-Gesellschaften und den positiven Unternehmensausblick für 2022 hat die Notierung der FP-Aktie allerdings bislang nicht nennenswert reagiert. Dies sollte sich jedoch bei einer Fortsetzung der erfreulichen Meldelage sukzessive ändern. Daher erachten wir das derzeitige Kursniveau als eine sehr günstige Gelegenheit, das Papier, das bei Ansatz unseres erneut deutlich auf 5,50 Euro erhöhten Kursziels ein Potenzial von fast 100 Prozent bietet, zu "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24167.pdf



