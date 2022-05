CoverGo sammelt 15 Millionen Dollar in der Serie A, um die weltweite Akzeptanz als führende No-Code-Versicherungsplattform auszubauen

New York und Hongkong (ots/PRNewswire) - Die Serie A von CoverGo unterstreicht

das rasche Wachstum und den Erfolg des Unternehmens, dessen jährlich

wiederkehrender Softwareumsatz seit Januar 2021 um mehr als das 10-fache

gestiegen ist.



CoverGo (https://covergo.com/) , die weltweit führende No-Code

SAAS-Versicherungsplattform für Unternehmen, gab heute bekannt, dass das

Unternehmen eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar unter

der Leitung von SemperVirens VC mit Sitz in Kalifornien und mit Beteiligung der

US-Venture-Capital-Firmen SixThirty, Tribeca Early Stage Partners und Fresco

Capital erhalten hat. Zu den strategischen Investoren gehören die

panafrikanische Versicherungsgruppe Old Mutual, die in Asien ansässige

Versicherungsgruppe Asia Financial Holdings, American XN Worldwide Insurance

(Teil der Henner-Gruppe) und der Versicherungsfonds für den Nahen Osten und

Afrika Noria Capital. Bestehende Insurtech-Investoren beteiligten sich ebenfalls

an der überzeichneten Runde.