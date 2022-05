Neuer Ford Ranger Raptor ist ab sofort bestellbar (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) -- Verkaufspreis: ab 64.990 Euro netto - Markteinführung im September 2022- Der 3,0-Liter-EcoBoost-V6-Benziner mit Twin-Turbo-Aufladung mobilisiert 212 kW(288 PS) und liefert ein maximales Drehmoment von 491 Newtonmetern- Umfangreiche Serien-Ausstattung- Optional lieferbares "Raptor-Paket"Die neue Generation des Ford Ranger Raptor ist ab sofort im Online-Konfiguratorerlebbar und bestellbar: Der Einstiegspreis für den ultimativen Pick-up beträgt64.990 Euro netto (77.338 Euro inklusive Mehrwertsteuer). Potentes Herzstück undgleichermaßen eines der Highlights des neuen Ranger Raptor, der exklusiv mitDoppelkabine und fünf vollwertigen Sitzplätzen ausgeliefert wird, ist derkomplett neue EcoBoost-V6-Motor mit Twin-Turbo-Aufladung. Der von FordPerformance optimierte Benziner mit drei Litern Hubraum setzt seine Leistung von212 kW (288 PS)* und das maximale Drehmoment von 491 Newtonmeter inkompromisslosen Vortrieb um. Die Kraft wird über ein serienmäßiges10-Gang-Automatikgetriebe und permanenten, elektronisch gesteuertenAllradantrieb (e-4WD) auf die Reifen gebracht. Die Markteinführung desleistungsstärksten und robustesten Pick-ups von Ford in Europa ist für September2022 geplant. Der Raptor ist die erste Version der neuen Ranger-Generation,weitere Ranger-Modellvarianten kommen im nächsten Jahr in Europa auf den Markt.Robuster UnterfahrschutzIm Offroad-Einsatz profitiert der Ranger Raptor zusätzlich zumHochleistungs-Fahrwerk von seinem serienmäßigen robusten Unterfahrschutz. Dievordere Schutzplatte ist fast doppelt so groß dimensioniert wie bei anderenModellvarianten der neuen Ranger-Generation. Sie besteht aus 2,3 Millimeterdickem, hochfestem Stahl und bewahrt wichtige Komponenten wie Kühler, Lenkung,vordere Querträger und Motorölwanne sowie das vordere Differenzial in schroffemGelände vor Beschädigungen. Motor und Verteilergetriebe sind ebenfalls mitspeziellen Platten vor Bodenkontakt geschützt.Umfangreiche Serien-AusstattungZur umfangreichen Serien-Ausstattung des in acht frischen Farben lieferbarenneuen Ford Ranger Raptor gehören unter anderem:- Pre-Collision Assist inklusive Distanzanzeige und Distanzwarner,Auffahrwarnsystem und aktiver Notbrems-Assistent- 360-Grad-Kamera mit "Split View"-Technologie- 360-Grad-Umfeldbeleuchtung- Erweiterter Fahrspur-Assistent inklusive Fahrspurhalte-Assistent- Toter-Winkel-Assistent, der auch den Anhänger mitabdeckt- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage inklusive intelligentem