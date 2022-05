A VanEck dá início ao negócio de ETF em Portugal

Frankfurt (ots) -



- A VanEck continua a sua expansão na Europa com a venda dos seus ETF em

Portugal

- Os investidores têm agora todos os ETF da VanEck à sua disposição

- O fornecedor de ETF posiciona-se, assim, como pioneiro de soluções de

investimento inovadoras e orientadas para o futuro



A VanEck dá início à venda dos seus ETF (Exchange Traded Funds) e ETN (Exchange

Traded Notes) em Portugal. A gestora de investimentos está, assim, a alargar

ainda mais a sua presença na Europa. O Asset Manager de Nova Iorque está no

mercado na Europa desde 2015 e estabeleceu-se como pioneiro de soluções de

investimento inovadoras e orientadas para o futuro com os seus produtos de

investimentos em temas como eSports, Moat-Investments ou criptomoedas, assim

como a indústria do hidrogénio e dos semicondutores.