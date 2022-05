Cinturion und Lightstorm unterzeichnen Letter of Agreement zur Verlegung von TEAS-Kabeln in Lightstorms Open CLS in Indien

Neu-Delhi (ots/PRNewswire) -



- Die Partnerschaft wird die erste offene und trägerneutrale Cable Landing

Station (CLS) nach Indien bringen, um neue Routen anzubieten und die ständig

wachsende Nachfrage nach Kapazität zu befriedigen

- TEAS wird die niedrigste Latenz und hohe Ausfallsicherheit bieten, die Cloud-

und Content-Anbieter zwischen Asien und Europa benötigen

- Lightstorm plant den Aufbau einer Kette offener CLS, um die Grundlage für eine

robuste digitale Infrastruktur zu schaffen, die die digitale Wirtschaft des

Landes voranbringen soll



Cinturion Corp. Ltd., ein globaler Anbieter von skalierbaren, auf unterseeischen

und terrestrischen Kapazitäten basierenden Netzwerklösungen, gab bekannt, dass

das Unternehmen eine Vereinbarung mit Lightstorm als Landing Partner in Indien

getroffen hat.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im Rahmen der Vereinbarung wird Lightstorm das TEAS - Trans Europe Asia Systemvon Cinturion, ein offenes unterseeisches und terrestrisches Netz, hosten, umdie Konnektivität zwischen Indien, dem Nahen Osten und Europa zu verbessern.Lightstorm wird mit seinem trägerneutralen und offenen CLS eine neue Ära bei derAnlandung von Unterseekabelsystemen in Indien einläuten.TEAS wird zwei neue Verbindungen über das Arabische Meer und das Mittelmeernahtlos zusammenführen und mit zwei Pfaden fortfahren, die den Nahen Osten mitmehreren Routen über die Arabische Halbinsel und einer Route durch den Golf vonAkaba und das Rote Meer verbinden. TEAS mit seinen niedrigen Latenz und seinemvielfältigen Routing wird die globalen Verkehrsmuster verändern, indem eshochmoderne Lösungen bereitstellt, die die Konnektivität zwischen Indien, demNahen Osten und Europa verbessern.In Indien sind die Kabelanlandestationen gebunden, d. h. der Anbieter derAnlandedienste hat ein Monopol auf den Zugang zu den Glasfasern. Infolgedessenwird der Markt von einer begrenzten Anzahl von Dienstanbietern kontrolliert, waszu hohen Bandbreitenpreisen in Indien führt. Dieser Herausforderung will sichLightstorm stellen, indem es eine Kette von wirklich frei zugänglichenKabelanlandestationen im Land einrichtet.Lightstorm bietet seinen Kunden einen noch nie dagewesenen Vorteil, indem essein offenes CLS in ein einzigartiges Glasfasernetz, SmartNet, integriert, dassieben wichtige Wirtschaftszentren mit über 12.000 km Glasfaser verbindet,derzeit mehr als 45 Multi-Tenant-Rechenzentren anbindet und in naher Zukunftmehr als 100 MTDCs anschließen will. Damit wird den Kunden über SmartNet eindurchgängiger Weg mit niedrigen Latenzzeiten für den Zugang zu digitalenKnotenpunkten zwischen Indien und Europa geboten.