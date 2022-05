Refinitiv Lipper Awards Berenberg zum zweiten Mal in Folge zum besten Assetmanager Deutschlands gekürt (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Auszeichnung in der Kategorie kleine Unternehmen

- Asset Management insgesamt und Einzelfonds prämiert

- Ausbau der Investmentplattform und neue Fonds geplant



Die Fondsratingagentur Refinitiv Lipper hat Berenberg zum zweiten Mal in Folge

als besten Asset Manager in Deutschland über drei Jahre in der Kategorie "kleine

Vermögensverwalter" ausgezeichnet. In Frankreich wurde Deutschlands älteste Bank

in der gleichen Kategorie zum besten Aktienfondsmanager über drei Jahre gekürt.

Zudem gab es Auszeichnungen für mehrere Einzelfonds.