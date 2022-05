BAADER BANK stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 61 auf 60 Euro gesenkt. Das Glas sei eher halb voll als halb leer, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen. Der jüngste Bewertungsrückgang sei überzogen./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 11:22 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben