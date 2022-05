DÜSSELDORF/MÜLHEIM (dpa-AFX) - Der französische Stahlrohrkonzern Vallourec will seine beiden traditionsreichen Werke in Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr schließen. Betroffen seien insgesamt rund 2400 Beschäftigte, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Die Produktion soll Ende 2023 eingestellt werden./tob/DP/stw

Rohrkonzern Vallourec will Werke in Düsseldorf und Mülheim schließen

